Всероссийские соревнования по прыжкам в воду пройдут в городе в Бузулук. Бороться за медали на традиционный турнир в Оренбургскую область КСДЮСШОР «Олимп» направила 17 своих лучших представителей.
Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, соревнования завершатся в воскресенье, 17 декабря.
Компания «O’KEY Group S.A.» продала свой бизнес супермаркетов
Появиться они должны и в Тольятти
В течение пяти дней (максимум до 20 декабря) постановление СФ должно быть опубликовано
Это случилось накануне вечером на 966 км перегона ст. Сызрань-1 – Октябрьск
Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП,
Специалисты Роскачества запустили всероссийское исследование традиционного продукта новогоднего стола.
Об этом сообщает официальный аккаунт о подготовке Самары к проведению ЧМ-2018 в Твиттере (фото)