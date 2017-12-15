Всероссийские соревнования по прыжкам в воду пройдут в городе в Бузулук. Бороться за медали на традиционный турнир в Оренбургскую область КСДЮСШОР «Олимп» направила 17 своих лучших представителей.

Как рассказали в управлении физкультуры и спорта администрации, соревнования завершатся в воскресенье, 17 декабря.