В городе растет количество обращений от жителей, недовольных суммой налога на имущество физических лиц. Особенно это отмечают в межрайонной инспекции №2, где фиксируется от 60 до 100 подобных обращений в день. Жалуются те люди, которые имеют гаражи и подземные парковки. Налог для этих объектов рассчитывается по ставке 1,2%.

Налоговые начисления оказываются достаточно высокими – 11 и даже 15 тысяч рублей. Представители налоговой считают, что это слишком много, и, скорее всего, люди не станут оплачивать подобные суммы. Налоговики попросили помощи в городской администрации. По их мнению, нужно убрать данные объекты из перечня, по которому определена ставка в 1, 2%.

Сотрудники налоговой также предлагают проанализировать кадастровую стоимость недвижимости в Автозаводском районе. На их взгляд, она необоснованно завышена по некоторым гаражам и кладовкам. Например, в реальности гараж стоит 200 тысяч рублей максимум, при этом его кадастровая стоимость может достигать миллиона рублей.

Конечно, кадастровую стоимость можно оспорить через суд. Но поскольку эта услуга в последнее время более чем востребована, цена на нее выросла с 3-4 до 60 тысяч рублей. Так что, если нет возможности провести переоценку, самый простой вариант – уменьшить налоговую ставку, тогда гневных писем от людей сразу станет меньше.

Руководитель фракции КПРФ в Думе г.о.Тольятти Максим Гусейнов:

– На мой взгляд, возмущение тольяттинцев – закономерная реакция при получении квитанции на оплату налога за гараж в размере 11000 рублей. На круглом столе по налогам мы рекомендовали администрации пересмотреть налоговую политику в части гаражей и парковок.