Это показал рейд, который инспекторы ГИБДД провели сегодня у двух детских садов - «Брусничка» и «Яблонька». В мероприятия приняли участие начальник тольяттинской Госавтоинспекции Сергей Фокин и его заместитель Андрей Капунов.
Несмотря на то, что о рейде сообщали СМИ, только за два часа в отношении 11 водителей были собраны административные материалы за нарушение правил перевозки детей. Именно халатность людей, пренебрегающих элементарными мерами безопасности, провоцирует трагедии на дорогах.
С начала года 138 юных тольяттинцев получили травмы в дорожных авариях. В 40% дорожных происшествий дети пострадали, находясь в автомобилях в качестве пассажиров. По характеру полученных травм, можно сделать вывод о неправильном применении детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке несовершеннолетних, подчеркнули в ГАИ.
Церемония начнется в 12 часов дня
Дело было в Похвистнево
Они остаются высокими, хотя и снижаются
Решение было принято единогласно на заседании Высшего совета
Оба звонивших установлены и понесут ответственность
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