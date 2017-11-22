Это показал рейд, который инспекторы ГИБДД провели сегодня у двух детских садов - «Брусничка» и «Яблонька». В мероприятия приняли участие начальник тольяттинской Госавтоинспекции Сергей Фокин и его заместитель Андрей Капунов.

Несмотря на то, что о рейде сообщали СМИ, только за два часа в отношении 11 водителей были собраны административные материалы за нарушение правил перевозки детей. Именно халатность людей, пренебрегающих элементарными мерами безопасности, провоцирует трагедии на дорогах.

С начала года 138 юных тольяттинцев получили травмы в дорожных авариях. В 40% дорожных происшествий дети пострадали, находясь в автомобилях в качестве пассажиров. По характеру полученных травм, можно сделать вывод о неправильном применении детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке несовершеннолетних, подчеркнули в ГАИ.