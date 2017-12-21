Активисты «СИБУР Тольятти» и общественного движения «ВелоТольятти» собрали там 78 мешков мусора.В течение двух дней 40 добровольцев наводили порядок в подземных коридорах геологических памятников природы, расположенных на территории национального парка «Самарская Лука».

«Инициатива по уборке штолен стартовала в прошлом году. Тогда предприятие поддержало «ВелоТольятти», выделив транспорт до геологического памятника природы, - говорит автор и координатор со стороны тольяттинской площадки, специалист по информационному сопровождению профсоюза Екатерина Боякова. – Мы решили продолжить партнерство в рамках волонтерского проекта, привлечь к этому работников, организовать доставку и вывоз мусора и вместе с уборкой провести для добровольцев экскурсии, в частности в музей летучей мыши».

«Штольни пользуются повышенным интересом у туристов - как стихийных, так и организованных коммерческих групп. И если спелеологи и альпинисты, тренирующиеся там, обычно следят за порядком, то любители отдохнуть к чистоте не приучены, - отметила руководитель «ВелоТольятти» Наталья Козловская. - В результате, за летний сезон-2017 здесь накопилось огромное количество мусора: пакеты, обертки, салфетки, бутылки и прочие позорные следы человеческого присутствия. Благодаря волонтерам эти памятники природы поддерживаются в нормальном состоянии».

Проект работников «СИБУР Тольятти» по наведению порядка в штольнях Самарской области стал победителем конкурса волонтерских проектов среди сотрудников, прошедшего в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». В 2017 году конкурс волонтерских проектов среди сотрудников СИБУРа прошел впервые. Всего на конкурс волонтерских проектов была подана 51 заявка из 16 городов присутствия компании − от Москвы до поселка Свободный в Амурской области. Комиссия отобрала 20 проектов для поддержки, среди которых и тольяттинская инициатива по уборке штолен.