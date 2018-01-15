Отслужившее свое хвойное дерево можно передать в управляющую компанию, сообщили в администрации. Подрядчики сейчас вывозят отходы от населения, образовавшиеся после новогодних каникул, в том числе елки. Их передают специализированным организациям.

Деревья перерабатываются в древесную щепу, которая используется для производства топливных гранул и брикетов, в качестве наполнителя для туалетов животных и мульчи в растениеводстве и ландшафтном дизайне.

Елки, направляемые на полигон для захоронения, также измельчаются в щепу и применяются для отсыпки полигонов. За консультацией по вопросам сбора, транспортировки, утилизации, захоронения отходов жители города могут обратиться к специалистам департамента городского хозяйства по адресу: ул. К. Маркса, 42 каб. 307, тел.: 54-46-34, 54-46-67.

Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти рекомендует управляющим компаниям, передавать собранные от населения елки специализированным организациям, перечень которых размещен на официальном портале администрации городского округа Тольятти.