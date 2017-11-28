В областном управлении Роспотребнадзора начала работать «горячая» линия. Каждый позвонивший сможет получить консультацию специалистов по любым вопросам о ВИЧ и СПИДе. Звонить нужно по телефону в Самаре 267-42-94 с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Код города 846. «Горячая линия» будет работать по 8 декабря.

Напомним, на следующей неделе, 1 декабря, весь мир отмечает важный для человечества день - Всемирный День борьбы со СПИДом. Этот день напоминает нам о необходимости предотвращения глобального распространения страшного заболевания и демонстрирует международную солидарность в борьбе с эпидемией вируса.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на планете живет более 40 миллионов инфицированных человек, и каждый день эти число увеличивается еще на 14-15 тысяч. По оценке ООН ВИЧ-инфекция занимает пятое место среди причин смертности в мире.