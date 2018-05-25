Завтра в рамках проекта «Стальной характер» состоится бесплатная тренировка для всех желающих. Каждый сможет проверить свою выносливость и подготовиться к экстремальному забегу.

Место сбора: набережная Комсомольского района (площадка напротив подъема к детскому саду №162 «Олимпия»). Начало в 15:00. Участники экстремальной пробежки преодолеют три километра, каждые 500 метров прерываясь для выполнения функциональных упражнений.

Сам экстремальный забег «Стальной характер» пройдет в Тольятти 2 июня на территории лыжной базы Автозаводского района. Уникальная трасса с десятками препятствий соберет самых отчаянных смельчаков Самарской области, которые захотят проверить себя на прочность и побороть страхи.

Заявку на участие можно подать на официальном сайте проекта.

Фото: СИБУР