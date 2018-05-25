Завтра в рамках проекта «Стальной характер» состоится бесплатная тренировка для всех желающих. Каждый сможет проверить свою выносливость и подготовиться к экстремальному забегу.
Место сбора: набережная Комсомольского района (площадка напротив подъема к детскому саду №162 «Олимпия»). Начало в 15:00. Участники экстремальной пробежки преодолеют три километра, каждые 500 метров прерываясь для выполнения функциональных упражнений.
Сам экстремальный забег «Стальной характер» пройдет в Тольятти 2 июня на территории лыжной базы Автозаводского района. Уникальная трасса с десятками препятствий соберет самых отчаянных смельчаков Самарской области, которые захотят проверить себя на прочность и побороть страхи.
Заявку на участие можно подать на официальном сайте проекта.
Фото: СИБУР
В администрации следят за подрядчиками, которые делают дороги
Композиция Live It Up станет неотъемлемой частью большого футбольного праздника этим летом
Они продлятся с 25 мая по 25 июля
Помимо карточного, в текущем режиме продолжается аварийный ремонт магистралей
Межрайонная ИФНС России №19 по Самарской области уведомляет...
Об этом сообщили в городской администрации
7-летнему мальчику потребовалась помощь врачей