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17 октября 2017
12:27:56

Тольяттинцы могут пожаловаться на проблемы с отоплением в приемную президента России

Ее отделение в Самарской области организует прямую телефонную линию на эту тему. Она будет работать 19 октября с 10.00 до 16.00.  О проблемах, связанных с подачей тепла, жители смогут заявить по телефону: 8 800 100 4000.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, с полудня до 3 часов у телефона также будут дежурить глава губернии Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор Сергей Чабан. Если дозвониться в указанное время не получится, вы сможете оставить обращение специалистам государственной жилищной инспекции Самарской области по телефону в Самаре (846) 200 02 59.

Прямая телефонная линия проходит в рамках окружной декады «Тепло – людям» по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.




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