слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
11 мая 2018
11:30:25

Тольяттинцы могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Талисманы ГТО»

Его объявил Минспорт России. Здесь предлагают креативным гражданам создать пять  персонажей, символизирующих одно из физических качеств человека, на развитие которых и направлены нормативы комплекса: выносливость, силу, гибкость, скорость, прикладные навыки.

Талисманы должны быть уникальными и не похожими на известных героев мультфильмов, фильмов, эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талисманы других мероприятий. Заявки принимаются до 30 июня. Подробности здесь.

Фото: Лада-Арена




Последние новости Тольятти

11 мая
13:55
Россияне пока не готовы к повышению пенсионного возраста

Об этом говорят результаты исследования, проведенного компанией HeadHunter

11 мая
12:44
У дома состоятельного самарского должника появился бетонный «памятник позора»

Пирамида выросла в поселке Зубчаниновка

11 мая
12:36
В Курумоче появился волк Забивака

Талисман предстоящего чемпионата мира по футболу установлен напротив входа в пассажирский терминал

11 мая
11:39
В Тольятти стартует третий сезон социального проекта «Школа баскетбола»

Он направлен на поиск талантливых игроков и поддержку этого вида спорта в нашей стране

11 мая
11:38
К тольяттинцам, которые не платят за воду, скоро придут «гости»

Компания «Волжские коммунальные системы» продолжает масштабную кампанию по ограничению водоснабжения должникам

11 мая
10:39
Глава Самарской области Дмитрий Азаров обещал полную поддержку «Крыльям Советов»

Футбольный клуб, который вернулся в высший дивизион российского чемпионата, в ближайшее время ждет ряд важных кадровых решений

11 мая
10:23
В Тольятти активно продолжается ремонт дорог

Как напомнили в администрации, работы ведутся в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+