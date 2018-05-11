Его объявил Минспорт России. Здесь предлагают креативным гражданам создать пять персонажей, символизирующих одно из физических качеств человека, на развитие которых и направлены нормативы комплекса: выносливость, силу, гибкость, скорость, прикладные навыки.
Талисманы должны быть уникальными и не похожими на известных героев мультфильмов, фильмов, эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талисманы других мероприятий. Заявки принимаются до 30 июня. Подробности здесь.
Фото: Лада-Арена
Об этом говорят результаты исследования, проведенного компанией HeadHunter
Пирамида выросла в поселке Зубчаниновка
Талисман предстоящего чемпионата мира по футболу установлен напротив входа в пассажирский терминал
Он направлен на поиск талантливых игроков и поддержку этого вида спорта в нашей стране
Компания «Волжские коммунальные системы» продолжает масштабную кампанию по ограничению водоснабжения должникам
Футбольный клуб, который вернулся в высший дивизион российского чемпионата, в ближайшее время ждет ряд важных кадровых решений
Как напомнили в администрации, работы ведутся в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"