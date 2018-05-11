Его объявил Минспорт России. Здесь предлагают креативным гражданам создать пять персонажей, символизирующих одно из физических качеств человека, на развитие которых и направлены нормативы комплекса: выносливость, силу, гибкость, скорость, прикладные навыки.

Талисманы должны быть уникальными и не похожими на известных героев мультфильмов, фильмов, эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талисманы других мероприятий. Заявки принимаются до 30 июня. Подробности здесь .

Фото: Лада-Арена