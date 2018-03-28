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28 марта 2018
09:42:23

Тольяттинцы могут почтить память погибших в кемеровском ТЦ

Как сообщили в администрации, для этого есть место в каждом из трех районов города.

В Автозаводском - у монумента «Признание в любви» возле дворца бракосочетания на  Революционной, 25; в «старом городе» – у Обелиска Славы на площади Свободы; в  Комсомольском районе - на площадке перед молодежным драматическим театром, это улица Лизы Чайкиной, 65.

В России сегодня общенациональный траур: приспущены государственные флаги, отменены рекламные и развлекательные передачи.




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