Как сообщили в администрации, для этого есть место в каждом из трех районов города.

В Автозаводском - у монумента «Признание в любви» возле дворца бракосочетания на Революционной, 25; в «старом городе» – у Обелиска Славы на площади Свободы; в Комсомольском районе - на площадке перед молодежным драматическим театром, это улица Лизы Чайкиной, 65.

В России сегодня общенациональный траур: приспущены государственные флаги, отменены рекламные и развлекательные передачи.