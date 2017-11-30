С первого мая туристы обязаны выложить по десять рублей за каждый день отдыха в регионе. Этот законопроект не повлияет на количество отдыхающих на полуострове, — сказал агентству ТАСС директор департамента внутреннего туризма компании «Интурист» Сергей Стребков.

Он уверен, что такая величина сбора не приведет к большому удорожанию итогового турпакета в рамках 2018 года. Согласно закону, от уплаты курортного сбора освобожден ряд граждан, в том числе несовершеннолетние и те, кто приехал на полуостров лечиться по полису обязательного медицинского страхования.