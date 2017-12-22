День энергетика был установлен в далеком 1966 году в память о дне принятия Государственного плана электрификации России.

Глава Тольятти Сергей Анташев в своей поздравительной телеграмме назвал энергетиков людьми, которые в буквальном смысле наполняют нашу жизнь светом и теплом. Благодаря им в городе бесперебойно работают транспорт, промышленные предприятия, телефонная и почтовая связь. От профессионализма энергетиков зависит жизнеспособность всех отраслей экономики

Градоначальник пожелал всем причастным успехов в решении производственных задач и удачи в реализации личных планов, а также выразил благодарность за непростой круглосуточный труд.