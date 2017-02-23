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23 февраля 2017
09:39:36

Тольяттинцы, готовьтесь. Земля входит в полосу жестоких магнитных бурь

Как утверждают ученые, их воздействие ожидается  24, 25 и 28 февраля. Магнитные возмущения не только повлияют на здоровье людей, но и могут вызвать сбои в работе мобильной связи, авиационного оборудования, а также привести к коротким замыканиям в электросети, предупреждают специалисты.

Особенные неприятности природное явление доставит людям, страдающим хроническими заболеваниями. Врачи советуют быть крайне осторожными в эти дни и не увлекаться физическими нагрузками.

Чрезвычайно внимательными следует быть страдающим болезнями сердечной системы. Им следует больше отдыхать в эти дни. Но и у здоровых людей в этот период могут появиться головные боли, раздражительность и повышенное давление.




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