Как утверждают ученые, их воздействие ожидается 24, 25 и 28 февраля. Магнитные возмущения не только повлияют на здоровье людей, но и могут вызвать сбои в работе мобильной связи, авиационного оборудования, а также привести к коротким замыканиям в электросети, предупреждают специалисты.

Особенные неприятности природное явление доставит людям, страдающим хроническими заболеваниями. Врачи советуют быть крайне осторожными в эти дни и не увлекаться физическими нагрузками.

Чрезвычайно внимательными следует быть страдающим болезнями сердечной системы. Им следует больше отдыхать в эти дни. Но и у здоровых людей в этот период могут появиться головные боли, раздражительность и повышенное давление.