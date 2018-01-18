Главным его символом считается вода, которая в этот день приобретает чудодейственную силу. Многими учеными уже доказано, что крещенская вода сохраняет свои чудесные свойства целый год и имеет особую структуру. Именно поэтому люди стараются запастись такой водой – окропляют дома, дают пить больным людям, умывают детей.

В компании «Волжские коммунальные системы» уже стало доброй традицией в канун Крещения поставлять воду для освящения в храмы города. В этом году в компания организует подвоз бойлеров в три прихода. Это храм Святой Троицы, храм Успения Пресвятой Богородицы и домовые храмы Православной гимназии и Поволжского православного института.

Кстати, считается, что в ночь с 18 на 19 января вся вода на Земле (даже водопроводная) приобретает особые целебные свойства. И если человек не может дойти до храма, то набрать чудодейственной Крещенской воды он может после полуночи прямо из-под крана дома, отметили в пресс-службе «ВоКС».