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18 января 2018
09:59:26

Тольяттинцы готовятся отпраздновать праздник Богоявления или Крещение Господне

Главным его символом считается вода, которая в  этот день  приобретает чудодейственную силу. Многими учеными уже доказано, что крещенская вода сохраняет свои чудесные свойства целый год и имеет особую структуру. Именно поэтому  люди стараются запастись такой водой – окропляют дома, дают пить больным людям, умывают детей.

В компании «Волжские коммунальные системы»  уже стало доброй традицией в канун Крещения поставлять  воду для освящения в храмы города. В этом году в компания организует подвоз бойлеров в три прихода. Это храм Святой Троицы, храм Успения Пресвятой Богородицы и домовые храмы Православной гимназии и Поволжского православного института.

Кстати, считается, что в ночь с 18 на 19 января вся вода на Земле (даже водопроводная) приобретает особые целебные свойства. И если человек не может дойти до храма, то набрать чудодейственной Крещенской воды он может после полуночи прямо из-под крана дома, отметили в пресс-службе «ВоКС».




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