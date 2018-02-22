Соревнования памяти заслуженного мастера спорта СССР Ирины Солдатовой будут проводиться в Новочебоксарске 23-24 февраля. Для участия в них сформирована команда КСДЮСШОР «Олимп» из 8 лучших воспитанников, распределенных по двум возрастным группам, а также тренер-преподаватель Александр Ситилкин.
В категории 1998-2000 г.р. (дистанция 18 м.) выступят Екатерина Котельникова и Роман Майоров (оба — 2000 г.р.). Среди юношей и девушек 2001 г.р. и младше (дистанция 18 м.) будут состязаться Татьяна Филиппова, Арина Осередько (обе — 2004 г.р.), Ольга Баянова (2003), Николай Дюжакин, Владимир Сажинов (оба — 2002) и Андрей Авралев (2001).
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