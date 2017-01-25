Страну хотят продвигать не только как пляжное направление отдыха. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Акценты будут сделаны на оздоровительном, гастрономическом и историческом туризме.
Одним из инструментов продвижения Турции на российском рынке станет кино. Речь идет об исторических сериалах, в частности описывающих события времен Османской империи. В будущем Турция намерена производить подобные сериалы совместно с российской стороной.
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