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31 октября 2017
08:21:14

Тольяттинцы против новых бордюров

Вместо прежних, стоявших по много лет и сделанных по технологии литья, подрядчики кладут сейчас новые бордюры сомнительного качества из прессованной крошки, которые не столь прочны и надежны. Поэтому у людей возникают закономерные опасения, что после зимы они, скорее всего, рассыплются – ведь  при чистке территории снегоуборочная техника, наверняка, будет их задевать.

Тему таких слабеньких бордюров фракция КПРФ уже поднимала в городской думе в прошлом году. Тогда коммунисты устроили показательную акцию, наглядно продемонстрировавшую, насколько «крепки» бордюры нового поколения – их ломали руками. Руководитель департамента дорожного хозяйства Павел Баннов отказался верить глазам своим и твердо заявил, что новые бордюры полностью соответствуют ГОСТу. Но признался, что сам крошить бордюр руками не пробовал.

Однако депутат Максим Гусейнов продолжает держаться выбранной линии и периодически вновь поднимает эту тему в думе. Но теперь уперлись представители Министерства транспорта Самарской области: они утверждают, что новые бордюры не только соответствуют ГОСТу, но и более актуальны в обеспечении безопасности дорожного движения.

Однако на население эти мантры не действуют. В некоторых домах города активные жители после ремонта домовых проездов уже заставляют подрядчиков в рамках гарантийных обязательств снимать поврежденные бордюры нового поколения. Свежим примером может служить ситуация по адресу ул. Гидростроевская, 5.

Фото: gusejnovmaksim.ru/




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