Выписанные сотрудниками ГИБДД штрафы он оплачивать не спешил, и тогда в управлении судебных приставов на лихача завели 6 исполнительных производств – по одному на каждый штраф. Должнику вручили копии постановлений и предупредили о последствиях, если мужчина и дальше не захочет платить.
Напомним, несвоевременное погашение задолженности может привести к ограничению в специальном праве на право управления автомобилем, а также в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Возможность стать невыездным пешеходом заставила гражданина пересмотреть свою позицию и полностью оплатить долг.
По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель вырос на 37%
Подрядные организации ФКУ «Поволжуправтодор» переведены на усиленный режим работы
Региональной базой для подготовки стал центр медицины катастроф
О том, что мужчине, который рыбачил на Волге, стало плохо, правоохранителям рассказал очевидец.
Игроки скорее всего согласятся на это
Как рассказали в ГИБДД, это случилось в минувшие выходные
Авторы разработки – сотрудники Высшей школы энергетики