Выписанные сотрудниками ГИБДД штрафы он оплачивать не спешил, и тогда в управлении судебных приставов на лихача завели 6 исполнительных производств – по одному на каждый штраф. Должнику вручили копии постановлений и предупредили о последствиях, если мужчина и дальше не захочет платить.

Напомним, несвоевременное погашение задолженности может привести к ограничению в специальном праве на право управления автомобилем, а также в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Возможность стать невыездным пешеходом заставила гражданина пересмотреть свою позицию и полностью оплатить долг.