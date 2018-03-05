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05 марта 2018
11:15:45

Тольяттинцу пришлось заплатить 60 тысяч рублей за пристрастие к быстрой езде

Выписанные сотрудниками ГИБДД штрафы он оплачивать не спешил, и тогда в управлении судебных приставов на лихача завели 6 исполнительных производств – по одному на каждый штраф. Должнику вручили копии постановлений и предупредили о последствиях, если мужчина и дальше не захочет платить.

 Напомним, несвоевременное погашение задолженности может привести к ограничению в специальном праве на право управления автомобилем, а также в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Возможность стать невыездным пешеходом заставила гражданина пересмотреть свою позицию и полностью оплатить долг. 




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