Через неделю, 27 декабря, на площади Куйбышева жители и гости города станут зрителями и участниками уникального светового шоу «Полетели в Новый Год». Фасад Театра оперы и балета преобразится с помощью мастерства светового дизайна. Привычные архитектурные детали приобретут новый необычный вид. Ежедневно с 27 по 31 декабря с 18:00 до 22:00 зрителей будет удивлять красочная праздничная программа.

Любой желающий сможет увидеть два сюжетных анимационных представления, потанцевать под любимые новогодние песни в сопровождении видеопроекций на фасаде театра и даже оказаться участниками шоу.

Мультимедийные новеллы «Чемоданная Love Story» и «Сон в новогоднюю ночь» будут интересны и взрослым, и детям.

Первое представление – веселая история любви двух чемоданов, которая происходит в предновогоднюю пору. Главные герои, путешествующие со своими хозяевами и волей судьбы сталкивающиеся в разных городах, пройдут долгий путь от взаимной неприязни до счастливого воссоединения на багажной ленте.

Вторая новелла – зимняя фантазия, посвященная детским мечтам. Завораживающая волшебная история погрузит зрителей в сон ребенка в канун Нового года и проведет по фантастическим мирам, рожденным безграничной детской фантазией.

Особым подарком для зрителей станет виджеинг: новогодние песни из всеми любимых советских кинофильмов будут сопровождаться яркими тематическими видеозарисовками.

На площадке будет работать кисс-камера, обращённая к зрителям. Любой человек, попавший в её объектив, сможет в прямом эфире оказаться на фасаде здания и стать частью представлений.

В прошлом году световая феерия уже разворачивалась на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и на фасаде Казанского Кремля. В этом году список городов-участников пополнили Самара, Екатеринбург, Новосибирск и Астана.

На грандиозное представление невозможно опоздать! Световое шоу «Полетели в Новый год» общей продолжительностью около 40 минут будет транслироваться в циклическом режиме все праздничные вечера. Всех жителей региона приглашают на грандиозное и яркое событие.