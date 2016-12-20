слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
20 декабря 2016
08:37:55

Тольяттинцев зовут в Самару, чтобы увидеть окно в сказочный мир

Через неделю, 27 декабря, на площади Куйбышева жители и гости города станут зрителями и участниками уникального светового шоу «Полетели в Новый Год». Фасад Театра оперы и балета преобразится с помощью мастерства светового дизайна. Привычные архитектурные детали приобретут новый необычный вид. Ежедневно с 27 по 31 декабря с 18:00 до 22:00 зрителей будет удивлять красочная праздничная программа.

Любой желающий сможет увидеть два сюжетных анимационных представления, потанцевать под любимые новогодние песни в сопровождении видеопроекций на фасаде театра и даже оказаться участниками шоу.

Мультимедийные новеллы «Чемоданная Love Story» и «Сон в новогоднюю ночь» будут интересны и взрослым, и детям.

Первое представление – веселая история любви двух чемоданов, которая происходит в предновогоднюю пору. Главные герои, путешествующие со своими хозяевами и волей судьбы сталкивающиеся в разных городах, пройдут долгий путь от взаимной неприязни до счастливого воссоединения на багажной ленте.

Вторая новелла – зимняя фантазия, посвященная детским мечтам. Завораживающая волшебная история погрузит зрителей в сон ребенка в канун Нового года и проведет по фантастическим мирам, рожденным безграничной детской фантазией.

Особым подарком для зрителей станет виджеинг: новогодние песни из всеми любимых советских кинофильмов будут сопровождаться яркими тематическими видеозарисовками.

На площадке будет работать кисс-камера, обращённая к зрителям. Любой человек, попавший в её объектив, сможет в прямом эфире оказаться на фасаде здания и стать частью представлений.

В прошлом году световая феерия уже разворачивалась на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и на фасаде Казанского Кремля. В этом году список городов-участников пополнили Самара, Екатеринбург, Новосибирск и Астана.

На грандиозное представление невозможно опоздать! Световое шоу «Полетели в Новый год» общей продолжительностью около 40 минут будет транслироваться в циклическом режиме все праздничные вечера. Всех жителей региона приглашают на грандиозное и яркое событие.




Последние новости Тольятти

22 декабря
19:24
Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам

С такой инициативой выступает правительство

22 декабря
18:12
Региональный оператор снижает объемы капремонта жилья в Тольятти

Одна из причин — неплатежи населения

22 декабря
17:11
В Москве умер внук Иосифа Сталина

Причина смерти 80-летнего Евгения Джугашвили пока неизвестна.

22 декабря
17:06
РЭУ ГИБДД Тольятти будет работать и в новогодние каникулы

Правда, не каждый день

22 декабря
15:56
Как выбрать продукты для новогоднего стола и не сожалеть об этом

Роскачество подготовило рекомендации потребителям

22 декабря
15:48
В 2017 году тариф системы "Платон" вырастет в два раза

Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов

22 декабря
15:33
В Латвии выпустили прозрачную монету

Она изготовлена из особого керамического материала

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+