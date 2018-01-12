Мероприятие для желающих смыть с себя грехи в ледяной воде будет проходить 18-19 января, называется оно «Русь Святая – купель Крещенская».

Готовит праздник Русский Культурный Центр при участии Преображенского благочиния. В 8 вечера четверга начнутся молебен и освящение воды в купели, с 20-30 до часу ночи можно будет искупаться в проруби на озере паркового комплекса. В пятницу окунуться можно будет с полудня до 17-00

Для удобства ныряльщиков обустроят теплые палатки и биотуалеты, желающим предложат горячий чай и выпечку. Пенсионеры и дети до 14 лет могут попасть на мероприятие бесплатно, всем остальным вход – 100 рублей.

Адрес: ул. Южное шоссе, 137, остановка Поликлиника ВАЗа, телефон 94-00-59.