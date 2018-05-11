Об этом говорят прогнозы синоптиков. Сегодня Среднее Поволжье еще находится в тыловой части циклонического вихря. Его северо-восточная тяга ветров удерживает прохладный температурный фон на несколько градусов ниже майской нормы. При этом местами в регионе возможны скоротечные дожди.
С завтрашнего дня погодой начнет управлять скандинавский барический «купол». В условиях малооблачной погоды приток солнечного тепла усилится, воздух начнет прогреваться интенсивней, и температура вернется в свое климатическое русло.
Об этом говорят результаты исследования, проведенного компанией HeadHunter
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Он направлен на поиск талантливых игроков и поддержку этого вида спорта в нашей стране
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