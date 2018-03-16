Среднее Поволжье сейчас находится в глубокой ложбине циклона. Связанный с ней атмосферный фронт принес в регион плотные массивы облаков и обложные снегопады. При этом потеплело, и температурный фон вернулся в свое климатическое русло. Но это ненадолго.
Уже в воскресенье синоптики обещают нам новый виток ультраполярного вторжения. В тылу уходящего циклона, который кое-где еще отзовется небольшим снегом, сформируется северная тяга холодных ветров, из-за чего ударят январские морозы с температурным фоном ниже климатической нормы.
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