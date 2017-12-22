Обещанный синоптиками ранее атмосферный фронт, заряженный снеговыми тучами, благополучно добрался до нашего региона и снова готов добавить работы дорожным службам. По прогнозам, осадки ожидаются в этот уикенд, а также в начале следующей недели.
При этом, стремительно падает атмосферное давление, его показатели опустятся ниже нормы в ночь на воскресенье и задержатся там до вторника. А температурный режим, слегка ослабив морозы, останется пока на 3-4 градуса выше климатической нормы.
ОН позволит снять напряжение между региональными властями и жителями субъектов
ЧП произошло сегоднгя утром в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района
Об этом говорят цифры Фонда социсследований Самарской области
Обувь, сумки, аксессуары для телефонов, парфюмерная продукция - все с признаками подделки
Этого не исключил министр иностранных дел страны Павел Климкин
Об этом в своем Твиттере сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова
Список составили в администрации