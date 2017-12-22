Обещанный синоптиками ранее атмосферный фронт, заряженный снеговыми тучами, благополучно добрался до нашего региона и снова готов добавить работы дорожным службам. По прогнозам, осадки ожидаются в этот уикенд, а также в начале следующей недели.

При этом, стремительно падает атмосферное давление, его показатели опустятся ниже нормы в ночь на воскресенье и задержатся там до вторника. А температурный режим, слегка ослабив морозы, останется пока на 3-4 градуса выше климатической нормы.