Уже началась онлайн-регистрация участников. Традиционный велосипедный заезд состоится 27 августа на территории национального парка «Самарская Лука». Кубок администрации сельского поселения Жигули проводится уже в седьмой раз и собирает в одном месте сильнейших любителей и профессионалов горного велосипеда со всего Поволжья.

Благодаря поддержке министерства Самарской области и Самарской региональной федерации велосипедного спорта соревнования получили статус «Открытого чемпионата Самарской области по кросс-кантри марафону».

Село Жигули — уникальное место, которое позволяет построить маршрут для соревнований по веломарафону европейского уровня сложности. Красивая и по-настоящему сложная трасса сочетает в себе уникальные трейлы, технические элементы, протяжённые подъёмы. Организаторы надеются, что старт соберёт ещё больше участников, а борьба будет более острой и бескомпромиссной.

У марафона есть своя группа Вконтакте, там все подробности