Роструд рассказал о графике выходных дней на следующей неделе. В связи с празднованием Дня защитника Отечества у граждан появится четыре выходных подряд. Работать россияне будут с понедельника до среды, а с четверга до воскресенья отдыхать.
22 февраля считается предпраздничным рабочим днем, он сокращен на час. Февральские выходные удлинились из-за переноса выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.
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