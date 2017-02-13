Роструд рассказал о графике выходных дней на следующей неделе. В связи с празднованием Дня защитника Отечества у граждан появится четыре выходных подряд. Работать россияне будут с понедельника до среды, а с четверга до воскресенья отдыхать.

22 февраля считается предпраздничным рабочим днем, он сокращен на час. Февральские выходные удлинились из-за переноса выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.