Сегодня над регионом происходит противостояние сибирского антициклона и атлантического циклона, в результате чего сформируется юго-восточная тяга ветров, увлекающих из казахстанских степей более холодный и сухой континентальный воздух.

Атмосферное давление продолжит расти, облачность рассеется и выглянет солнце, морозы станут чуть крепче – до –10 могут показать столбики термометров в ночные часы. А новый виток снегопадов ожидает нас на следующей неделе, по предварительным прогнозам, со вторника.