Сегодня над регионом происходит противостояние сибирского антициклона и атлантического циклона, в результате чего сформируется юго-восточная тяга ветров, увлекающих из казахстанских степей более холодный и сухой континентальный воздух.
Атмосферное давление продолжит расти, облачность рассеется и выглянет солнце, морозы станут чуть крепче – до –10 могут показать столбики термометров в ночные часы. А новый виток снегопадов ожидает нас на следующей неделе, по предварительным прогнозам, со вторника.
Компания «O’KEY Group S.A.» продала свой бизнес супермаркетов
Появиться они должны и в Тольятти
В течение пяти дней (максимум до 20 декабря) постановление СФ должно быть опубликовано
Это случилось накануне вечером на 966 км перегона ст. Сызрань-1 – Октябрьск
Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП,
Специалисты Роскачества запустили всероссийское исследование традиционного продукта новогоднего стола.
Об этом сообщает официальный аккаунт о подготовке Самары к проведению ЧМ-2018 в Твиттере (фото)