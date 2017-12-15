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15 декабря 2017
09:20:08

Тольяттинцев ждут бесснежные выходные

Сегодня над регионом происходит противостояние сибирского антициклона и атлантического циклона, в результате чего сформируется юго-восточная тяга ветров, увлекающих из казахстанских степей более холодный и сухой континентальный воздух.

Атмосферное давление продолжит расти, облачность рассеется и выглянет солнце, морозы станут чуть крепче – до –10 могут показать столбики термометров в ночные часы. А новый виток снегопадов ожидает нас на следующей неделе, по предварительным прогнозам, со вторника.  




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