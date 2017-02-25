Праздник для любителей активного отдыха "Жигулевское море" будет проходить на набережной 6 квартала Автозаводского района (ул. Спортивная, 23).
В программе : экстремальный марафон SNOWMAN, взятие снежного городка, молодецкие забавы, канатные и шапочные игры, всероссийский флешмоб «Хоровод» и не имеющая аналогов в мире SNOWKITE-Масленица, также планируется установить рекорд по самому массовому старту снoукайтeров в мире.
Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в гонках на собачьих упряжках, мастер-классах по сноукайтингу и зимнему виндсерфингу, массовом запуске воздушных змеев, увидеть Театр Ветра и покататься на воздушных шарах (при благоприятных метеоусловиях).
Вечером 25 февраля гостей ждет программа с участием московских и самарских ди-джеев, показательные выступления лучших фристайлеров в мире на льду, масштабное файер-шоу, шоу воздушных шаров (при благоприятных метеоусловиях) и фейерверк.
Вся программа здесь.
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