В регионе сейчас царит обширный антициклон, препятствующий формированию облаков и образованию осадков. Как говорят синоптики, на смену «черемуховому» похолоданию пришло «сиреневое» потепление.

По данным специалистов, в Поволжье в начале наступившей недели ожидается солнечная погода, и в полуденные часы воздух сможет прогреться до +21+26⁰.

А во второй половине периода прольются кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром, станет на 3-4° прохладнее.