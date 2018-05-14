В регионе сейчас царит обширный антициклон, препятствующий формированию облаков и образованию осадков. Как говорят синоптики, на смену «черемуховому» похолоданию пришло «сиреневое» потепление.
По данным специалистов, в Поволжье в начале наступившей недели ожидается солнечная погода, и в полуденные часы воздух сможет прогреться до +21+26⁰.
А во второй половине периода прольются кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром, станет на 3-4° прохладнее.
С 3 по 14 мая сотрудники АВТОВАЗа, включая работников предприятия Lada Ижевск, находились в корпоративных отпусках
Мероприятие состоится и 2 июня на территории лыжной базы ОАО «АВТОВАЗ»
В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке с 920 по 922 км федеральной автодороги организовано реверсивное движение
В аккредитованных лабораториях тестирования проходили по десятку параметров качества и безопасности
С 25 мая вводится запрет на все виды охоты
Речь идет о дополнительных списках, связанных с нарушением территориальной целостности Украины
Она отправится со станции Жигулевское море и доставит пассажиров до железнодорожного вокзала Самары