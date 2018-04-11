Светлая часть среды в Среднем Поволжье станет самым теплым днем недели с температурой на несколько градусов выше положенного. А вечером в регион переместится холодный атмосферный фронт.
Пройдут небольшие и умеренные осадки, юго-западный ветер сменится северным. Но затем бразды правления возьмёт на себя Скандинавский антициклон, сформировавшийся в арктическом воздухе.
Осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится, вернутся ночные заморозки .
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