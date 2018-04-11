слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
11 апреля 2018
10:49:11

Тольяттинцев ждет перемена погоды

Светлая часть среды в Среднем Поволжье станет самым теплым днем недели с температурой на несколько градусов выше положенного. А вечером в регион переместится холодный атмосферный фронт.

Пройдут небольшие и умеренные осадки, юго-западный ветер сменится северным. Но затем  бразды правления возьмёт на себя Скандинавский антициклон, сформировавшийся в арктическом воздухе.

Осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится, вернутся ночные заморозки .  




Последние новости Тольятти

11 апреля
11:48
Усилия администрации Тольятти, направленные на снижение муниципального долга, приносят плоды

Подведены итоги состояния городского бюджета за первый квартал.

11 апреля
11:41
В ближайший вторник в Тольятти пустят дополнительный общественный транспорт

Родительский день или Радоница по православному календарю 17 апреля

11 апреля
10:59
Глава регионального МЧС предложил закрыть 11 торговых центров в Тольятти

И еще 9 по всей Самарской области

11 апреля
10:40
В ГИБДД Тольятти составили график рейдов, которые пройдут в апреле

Их будет меньше обычного - 13

11 апреля
9:57
Портпоселок и зона отдыха в Тольятти завтра останутся без воды

Об этом предупреждает компания «Волжские коммунальные системы»

11 апреля
9:40
Заключенные Самарской области начали шить светоотражающие жилеты

Востребованность этого вида спецодежды вызвана изменениями в Правилах дорожного движения

11 апреля
9:34
Россия и Египет возобновляют прямое авиасообщение

Пока регулярные рейсы свяжут только Москву и Каир.


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+