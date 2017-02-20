В Роструде напомнили, что наши сограждане будут трудиться по среду включительно. Начиная с четверга, 23 февраля, предстоит 4-хдневный отдых в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Что касается Международного женского дня 8 марта, то в этом году этот праздник приходится на среду и поделит соответствующую рабочую неделю на 2 равные части.

Отмечается, что по общему количеству праздничных и выходных дней Россия находится на среднеевропейском уровне.