В Роструде напомнили, что наши сограждане будут трудиться по среду включительно. Начиная с четверга, 23 февраля, предстоит 4-хдневный отдых в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Что касается Международного женского дня 8 марта, то в этом году этот праздник приходится на среду и поделит соответствующую рабочую неделю на 2 равные части.
Отмечается, что по общему количеству праздничных и выходных дней Россия находится на среднеевропейском уровне.
По данным инспекторов, спровоцировал аварию 61-летний водитель автомобиля «Киа»...ФОТО
После оказания медицинской помощи мальчик отпущен домой...
Пострадали 6-летний мальчик и 12-летняя девочка...
Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева...
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался...
Тольяттинцам совершенно бесплатно расскажут и покажут исторические места нашего города...
В мэрии предоставили список всех участков магистралей, на которых с 10 марта можно будет увидеть спецтехнику...