Парк истории техники им.Сахарова предлагает в эти выходные горожанам не ездить на дачу, а провести уик-энд в музее. В воскресенье, 3 июня, здесь организуют масштабную программу, приуроченную к празднованию Дня города. Она называется «Фестиваль техники».

Зрителей ждут «Автородео» от каскадеров студии «Тольятти трюк», соревнования радиоуправляемых автомобилей, танков и роботов, конкурсы и показательные выступления от байкеров и выставка редких автомобилей, потешные бои на Богатырской заставе, гигантский футбол без границ. И это далеко не все

. Сопровождать праздник будут выступления музыкальных групп Тольятти. Начало в 12-00. Стоимость билета -100 рублей. Адрес парка: Южное шоссе 137, остановка «Поликлиника ВАЗа». Удобнее добираться на маршрутках: № 126, 326.

Фото парка