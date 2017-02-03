Следственные органы сейчас начали уделять самое пристальное внимание вопросам соблюдения трудовых прав граждан. И в первую очередь будут отслеживаться ситуации, когда людей лишают заработных нелегким трудом денег.

Следственное управление обращается к гражданам, работавшим вахтовым методом в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и приравненных к ним местностях. Если вам не выплатили заработную плату, вы вправе обратиться в следственные управления СКР по телефонам и интернет-приемным, адреса которых вы можете найти на сайте Следственного комитета Российской Федерации (http://sledcom.ru/ ).