Инициатива оживить художественный облик города с помощью современного уличного искусства принадлежит Фонду капитального ремонта Самарской области. В рамках задуманного проекта главам районных администраций было предложено определить знаковые, проходные места в каждом из трех районов.

Таким образом, было выбрано восемь объектов для предстоящей росписи. В Новом городе это дома, расположенные по ул.Тополиная, 2 и на Южном шоссе, 67. В Центральном районе ул. Голосова, 44 и 107. В Комсомольском– дома по ул. Громовой,14, 16 и 18, а также на ул. Матросова, 11. Окончательное решение по поводу того, появится ли граффити в городе, на фасадах каких домов и с каким изображением, предстоит принять самим тольяттинцам.

Для того чтобы узнать мнение жителей, на официальном сайте городской администрации проводится опрос. Высказать свою точку зрения по данному вопросу вы можете, перейдя по ссылке .