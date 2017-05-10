Организаторы готовят итоговый ролик об этой акции и ждут ваших кадров. Артем Муратов , разместивший пост в соцсети "ВКонтакте", предлагает адресовать видео ему в личку.

Напомним, накануне участники шествия в Автозаводском районе стали свидетелями трогательного и символичного момента – над колонной «Бессмертного полка» пролетел журавлиный клин. Некоторыми фотографиями увиденного жители поделились в соцсетях.

Фото: Юлия Шелепова vk.com/avtomobilnaj_stolica

Завершилось шествие "Бессмертного полка" в «новом городе» у Парка Победы - здесь состоялась минута молчания, и под песню "Журавли" в небо запустили воздушные шары – под облака взмыли уже сотни белых журавлей и шаров, на которых тольяттинцы написали имена своих воевавших предков.

Кстати, судя по всему, в Тольятти поставлен рекорд по количеству участников – как считает один из организаторов «Бессмертного полка» Аркадий Эстрин, общее количество человек в составе колонны только в Автозаводском районе превысило 25 тысяч человек.

Акция "Бессмертный полк" накануне состоялась также в мкр Шлюзовой и Поволжский. Ее информационным партнером по традиции стала радиостанция "Август".