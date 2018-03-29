ГИБДД города проводит регулярные рейды, и очередной такой рейд выявил двух нарушителей техрегламента. Этим водителям придется заплатить за свое пристрастие к темным окнам.

Инспекторы ДПС проводили беседы с нарушителями, напоминая о том, тонировка затрудняет обзор водителя, особенно в темное время суток и плохую погоду, что часто приводит к аварийным ситуациям на дороге.

Подобные рейды в Тольятти будут продолжаться.