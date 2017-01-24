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24 января 2017
21:44:43

Тольяттинцев призывают сказать "нет" повышению цен на "коммуналку"

Новый рост тарифов на услуги ЖКХ в Самарской области произойдет 1июля нынешнего года. Многие слышали, что депутаты Думы г.о.Тольятти сочли этот рост недостаточным и выступили с инициативой о дополнительном увеличении платы.

"Понятно, что сжатые сроки, в течение которых было принято решение о повышении платы за коммунальные услуги для тольяттинцев, исключает возможность серьезного экономического обоснования. Да и кому есть дело до наших кошельков, до того, есть ли у нас возможность платить за коммуналку все больше и больше, при отсутствии работы в городе. Затянут пояса и заплатят, никуда не денутся –  наверное, именно так думают чиновники, когда принимают такие решения.

Люди в других городах нашей страны вышли на митинги с протестом против повышения тарифов. А что мы? Проглотим в очередной раз и ограничимся  возмущениями  в социальных сетях или выскажем свое мнение, придя на законный митинг?

Нас не услышат, пока мы открыто не скажем свое НЕТ росту тарифов ЖКХ и произволу властей" - с таким призывом выступает тольяттинский депутат Максим Гусейнов. Об этом он пишет на своей странице в интернете.

Митинг против роста тарифов ЖКХ и произвола властей пройдет 28.01.2017г. в 11-00 в парке Центрального района.




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