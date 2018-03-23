Она состоится завтра с 20:30 до 21:30 вечера по местному времени. Во всем мире на час погаснут свет и подсветка ключевых архитектурных достопримечательностей. В 2007 году проведение этой акции инициировал Фонд дикой природы. Всех неравнодушных к будущему планеты там призывают вечером 24 марта на 1 час выключить все электроприборы и освещение.

Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов. В России «Час Земли - 2018» проходит под лозунгом «Голосуй за природу!». В рамках акции Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выступить в защиту заповедников, «проголосовать» за доступность «зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов на сайте 60.wwf.ru .