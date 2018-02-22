Она состоится 24 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. В это время во всем мире на час погаснут свет и подсветка ключевых архитектурных достопримечательностей. Глава Минприроды РФ Сергей Донской отметил, что мероприятие проводится ежегодно с целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

В 2007 году проведение этой акции инициировал Фонд дикой природы. Всех неравнодушных к будущему планеты там призывают вечером 24 марта на час выключить все электроприборы и освещение.