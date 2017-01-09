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09 января 2017
12:21:29

Тольяттинцев приглашают в Самару на бесплатную проверку у офтальмолога

В Самарской области стартует программа «Диабет: сохраним зрение». По утверждению специалистов поражение сетчатки глаза – одно из самых частых осложнений этой болезни, которое приводит к необратимой слепоте и слабовидению. Своевременно обнаруженные диабетические изменения на глазном дне позволяют исправить ситуацию.

На базе Самарской областной офтальмологической больницы Т.И. Ерошевского с 2012 года успешно функционирует центр «Диабет глаза». До 31 марта туда могут обратиться без направления все пациенты с сахарным диабетом.  В центре вам проверят зрение, измерят внутриглазное давление, осмотрят глазное дно на предмет наличия диабетических поражений и выполнят оптическую когерентную томографию макулярной области.

Все консультативные и диагностические исследования бесплатны. Прием ведется по адресу: Самара, ул. Запорожская, 26 (консультативная поликлиника СОКОБ им.Т.И. Ерошевского, окно №2 в регистратуре).

За получением подробной информации пациенты могут обращаться по телефонам: 8-927-208-19-12 или (846)248-19-12, email: diabet@zrenie-samara.ru




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