Познавательно-увлекательное путешествие для взрослых и детей организовывает городской музейный комплекс «Наследие». Оно пройдет в рамках международной акции «Ночь музеев». Программа начнется в 17.00 стартом пешеходных экскурсий в двух точках Центрального района. Экскурсия "Старый Ставрополь" начнется от кинотеатра "Буревестник", "Соцгород и его окрестности" - от театра "Колесо".

Экскурсоводы расскажут об истории перенесения города, о возникновении и развитии первых объектов культуры, образования и спорта и о людях, прославивших город. Всех желающих ждут в субботу, 20 мая с 17.00 до 21.00. Продолжением экскурсий станут интерактивные площадки на территории музея.

Детей и взрослых, несомненно, заинтересуют мастер-классы по изготовлению кукол, вязанию крючком и вышиванию, викторины и творческие занятия, такие, как рисование песком и праздничный макияж аквагримом. Желающие смогут ознакомиться с экспозицией "Старый...новый город: история одного дома" или интерактивной выставкой "Тайны забытых вещей".

В завершение самых выносливых ждет небольшой концерт и танцевальный сюрприз.

Городской музейный комплекс «Наследие»: ул. Советская, д.39, тел. 48-73-03, ул. Советская, д.38, тел. 48-72-85.