Администрация организовала опрос граждан о том, в каком направлении нужно двигаться Автограду. Опрос проводится совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Его результаты буду учитываться при разработке стратегии социально-экономического развития Тольятти до 2030 года. Ответить на вопросы можно до 30 марта на портале администрации. Увидеть результаты можно сразу же.