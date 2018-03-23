Администрация организовала опрос граждан о том, в каком направлении нужно двигаться Автограду. Опрос проводится совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Его результаты буду учитываться при разработке стратегии социально-экономического развития Тольятти до 2030 года. Ответить на вопросы можно до 30 марта на портале администрации. Увидеть результаты можно сразу же.
Ее провел Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ
В нем принимали участие военнослужащие отдельной мотострелковой бригады
Полиции удалось задержать 49 человек
Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации
Она состоится завтра с 20:30 до 21:30 вечера по местному времени
ДТП произошло 22 марта около 18:30 в городе Отрадный
В грузинском городе Батуми продолжаются поединки личного первенства континента по шахматам среди мужчин