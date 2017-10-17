Он будет проходить в Самаре уже в 4 раз 27 января 2018 года, стартовал приём предварительных заявок. Соревнование включено в серию Russialoppet, которая объединяет крупнейшие лыжные гонки страны. Трасса проляжет по территории базы «Чайка» в поселке Управленческий. Условия подачи заявок и подробная информация по проведению марафона на сайте www.ski63.ru

Справка:

Лыжный марафон «Сокольи горы» проводится с 2015 года и является продолжателем традиций знаменитого куйбышевского марафона. Его дистанция проходит в окрестностях Сокольих гор, имеющих уникальный природный рельеф для проведения соревнований по лыжным гонкам. Старт и финиш – на базе спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий. Участники марафона свободным стилем преодолевают 10, 30 или 50 километров. В прошлом году в «Сокольих горах» выступалb 229 спортсменов из 21 региона России.