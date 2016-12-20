Ханука – один из самых известных религиозных праздников мира. Знают о нем не только евреи, но и представители других вероисповеданий. Праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. В ближайшее воскресенье отпраздновать хануку можно будет в культурно-досуговом центре «Буревестник».

Там состоится бесплатная концертная программа для всех желающих. Гостей ждут выступления Народного ансамбля еврейской песни «МЕНОРА», а так же танцевальные миниатюры и музыкальное сопровождение учащихся и студентов Тольяттинской консерватории. Вас ждут 25 декабря, начало в 16-00.