Праздник состоится 25 февраля в ТЦ «Акварель», он организован совместно с Институтом Восточной Культуры при поддержке городской администрации. Гости смогут поучаствовать в настоящей чайной церемонии, попробовать китайский чай, поучаствовать с детьми в мастер-классе по созданию бумажных драконов и японских кукол теру-теру-бодзу. На площадке Объединения детских библиотек все желающие смогут почитать литературу восточных стран.

Все время праздника будет работать профессиональный фотограф и аниматоры в традиционных азиатских нарядах, также будут ростовые куклы.

Зрители познакомятся с традиционными и современными направлениями восточных искусств. Со сцены будут звучать зажигательные корейские барабаны самарского ансамбля "Юллё". Артисты покажут традиционные корейские и японские танцы, будет представлен современный корейский танец К-POP.

Также здесь пройдут показательные выступления боевых искусств тхеквондо от школы восточных единоборств и карате от "Федераци Шото-Кан Каратэ-До" .

Помимо насыщенной развлекательной программы, организаторы обещают всем желающим экспресс-курсы китайского, японского и корейского языков. Праздник начнется в 14:00. Приглашаются все желающие.