В среду состоятся общественные слушания по вопросу: «О включении в лесопарковый зеленый пояс территорий в границах г.о. Тольятти». Речь пойдет о лесном массиве, который является памятником природы и носит название «Ставропольский сосняк». Включить эту территорию в лесопарковый защитный пояс страны предлагает общественная организация «Народный фронт за Россию».

Новый статус защитит участок городского леса от вырубки деревьев, а также от иной хозяйственной деятельности человека. На публичные слушания приглашаются все заинтересованные жители Тольятти, представители предприятий и организаций. Вас ждут 29 ноября в 11 утра по адресу: Белорусская, 33, конференц-зал администрации города.

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