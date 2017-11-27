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27 ноября 2017
12:46:35

Тольяттинцев приглашают обсудить будущее лесной зоны

В среду состоятся общественные слушания по вопросу: «О включении в лесопарковый зеленый пояс территорий в границах г.о. Тольятти». Речь пойдет о лесном массиве, который является памятником природы и носит название «Ставропольский сосняк». Включить эту территорию в лесопарковый защитный пояс страны предлагает общественная организация «Народный фронт за Россию».

Новый статус защитит участок городского леса от вырубки деревьев, а также от иной хозяйственной деятельности человека. На публичные слушания приглашаются все заинтересованные жители Тольятти, представители предприятий и организаций.  Вас ждут 29 ноября  в 11 утра по адресу: Белорусская, 33, конференц-зал администрации города.

Подробности здесь.




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