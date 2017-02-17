Она пройдет в ближайшее воскресенье, 19 февраля, по улицам Комсомольского района. Сбор участников в 10:30, в парке культуры и отдыха со стороны улицы Лизы Чайкиной. Там старт, а финиш на набережной.

По всему маршруту, который составит 3 километра, участников пробежки будет сопровождать спорт-мобиль «Золотая Лига». В процессе он развлечет бегущих музыкой, а на финише даст возможность позаниматься на своей сцене, оснащённой спортивной площадкой.

Кроме того атлеты организации МОО "Золотая Лига" покажут мастер-класс и научат желающих правильно выполнять упражнения, улучшающие уровень общефизической подготовки.