Концерт пройдет в это воскресение, 14 января, в ДК «Тольяттиазот». Гостей ждет презентация стипендиальной программы «Импульс» и выступление ее первых стипендиатов, а также учащихся, студентов и выпускников музыкальных учебных заведений Тольятти и Москвы.

Программу поддержки одаренных музыкантов нашего города ТОАЗ реализует совместно с благотворительным фондом «Небезразлично» и Тольяттинской филармонией. В рамках «Импульса» перед тольяттинцами уже выступили звезда театра и кино Алёна Биккулова, легендарный неоклассический инструментальный дуэт "Two Siberians", один из лучших джазовых ансамблей России и мира «Ленинградский диксиленд», испанский гитарист-виртуоз Тоно Алкальде и аккордеонистка Евгения Попова. В 2018 году зрителей ждут выступления не менее ярких звезд.

Приходите на концерт «Зимний вечер у рояля» в воскресенье, 14 января, в 16:00 в ДК «Тольяттиазот». Вход свободный.