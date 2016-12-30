Он пройдет в российских городах, в том числе и в Тольятти, в первый день Нового года. В полдень 1 января все любители бега выйдут на старт, чтобы пробежать 2017 м. Не будет ни победивших, ни проигравших, зато, как утверждают организаторы, будет очень много веселья, отличного настроения, радостного общения и праздника. Также ожидается запуск в небо воздушных шаров.

Каждому участнику выдадут номер, на котором он сможет написать свое обещание, которое в течение года попытается выполнить. Номер, кстати, можно скачать в интернете и распечатать. Акция проходит в стране уже в четвертый раз, Тольятти присоединился к ней в прошлом году.

Забег обещаний состоится в Парке Победы, участников ждут за полчаса до старта, то есть, в 11-30. Не забудьте надеть шапку Деда Мороза, это обязательное условие. Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.

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