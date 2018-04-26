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26 апреля 2018
14:13:26

Тольяттинцев приглашают на традиционный автокросс, посвященный Дню Победы

Он состоится 9 мая на автодроме КВЦ. Эта гонка –уже 17-я по счету –является первым этапом Кубка OPEN CROSS, который собирает сильнейших автоспортсменов в трех классах автомобилей: "Национальный", "Свободный" и "Багги Д3 спринт".

Мероприятие стало традиционным для жителей и гостей Тольятти и в любую погоду собирает тысячи зрителей. Начало соревнований в 11 часов. Торжественное открытие  - в полдень. Как и всегда, помимо самой гонки, зрителям будет предложена и развлекательная программа.




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