Он состоится 9 мая на автодроме КВЦ. Эта гонка –уже 17-я по счету –является первым этапом Кубка OPEN CROSS, который собирает сильнейших автоспортсменов в трех классах автомобилей: "Национальный", "Свободный" и "Багги Д3 спринт".

Мероприятие стало традиционным для жителей и гостей Тольятти и в любую погоду собирает тысячи зрителей. Начало соревнований в 11 часов. Торжественное открытие - в полдень. Как и всегда, помимо самой гонки, зрителям будет предложена и развлекательная программа.