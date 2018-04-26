Он состоится 9 мая на автодроме КВЦ. Эта гонка –уже 17-я по счету –является первым этапом Кубка OPEN CROSS, который собирает сильнейших автоспортсменов в трех классах автомобилей: "Национальный", "Свободный" и "Багги Д3 спринт".
Мероприятие стало традиционным для жителей и гостей Тольятти и в любую погоду собирает тысячи зрителей. Начало соревнований в 11 часов. Торжественное открытие - в полдень. Как и всегда, помимо самой гонки, зрителям будет предложена и развлекательная программа.
Об этом сообщает региональная полиция
Как сообщили в облглавке, это случилось в сентябре прошлого года
Он пройдет 30 апреля и 1 мая на территории Паркового комплекса истории техники им. Сахарова
Деревья для нее закупили на средства, которые собрали жители нашего города
В преддверии праздника началось вручение подарков и открыток ветеранам
Законность размещения аттракциона на муниципальной земле ранее ставила под сомнение прокуратура
Об этом сообщает пресс-служба «Авито»