Военно-историческая реконструкция зимнего боя Великой Отечественной войны - «Зима 1943-1944 гг.» – состоится завтра, 5 января 2018 года, в Парковом комплексе им.Сахарова. Участники: ВИК «Патриоты», ВИК "Линия фронта" и другие клубы реконструкторов Поволжья.
Вас ждут:
- с 12-00 Концертная программа, викторины, поздравление Деда Мороза и Снегурочки;
- с 13-00 до 13-30 Военно-историческая реконструкция боя Великой Отечественной Войны (эпизод 1943-1944 гг.);
- с 12-00 до 15-00 народные гуляния с тематическими площадками: зимние забавы на богатырской заставе; лазертаг - турниры; катание на бронетранспортёре.
- с 12-00 до 15-00 Рождественский кубок по картингу;
- весь день горячий чай и солдатская каша.
Стоимость единого билета – 100 рублей.
Дошкольники – вход свободный
Телефон для справок: 8(8482) 94-00-59.
Наш адрес: Тольятти, Южное шоссе, 137,
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