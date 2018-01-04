Военно-историческая реконструкция зимнего боя Великой Отечественной войны - «Зима 1943-1944 гг.» – состоится завтра, 5 января 2018 года, в Парковом комплексе им.Сахарова. Участники: ВИК «Патриоты», ВИК "Линия фронта" и другие клубы реконструкторов Поволжья.

Вас ждут:

- с 12-00 Концертная программа, викторины, поздравление Деда Мороза и Снегурочки;

- с 13-00 до 13-30 Военно-историческая реконструкция боя Великой Отечественной Войны (эпизод 1943-1944 гг.);

- с 12-00 до 15-00 народные гуляния с тематическими площадками: зимние забавы на богатырской заставе; лазертаг - турниры; катание на бронетранспортёре.

- с 12-00 до 15-00 Рождественский кубок по картингу;

- весь день горячий чай и солдатская каша.

Стоимость единого билета – 100 рублей.

Дошкольники – вход свободный

Телефон для справок: 8(8482) 94-00-59.

Наш адрес: Тольятти, Южное шоссе, 137,

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